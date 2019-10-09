Ecdat yadigâri çeşme açıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'da bulunan Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı. Erdoğan, daha sonra Damat Ali Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Ayrıca Emine Erdoğan, Kalemeydan'da, Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından, 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı. Türk Haftası Programı'nda sergilenen Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, 1948'de kurulan, bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsü'ndeki çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.