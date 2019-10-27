Ebubekir el Bağdadi öldü mü? Ebubekir el Bağdadi kimdir?
Ebubekir el Bağdadi kimdir? Ebubekir el Bağdadi öldü mü? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına göre, DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi. Haberi gören vatandaşlar Ebubekir el Bağdadi hakkında araştırma yapmaya başladı. Trump'ın açıklamalarından satır başları haberimiz içerisinde yer alıyor..
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, "DEAŞ lideri Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü. DEAŞ'in eylem planlarına ilişkin bilgilere ulaştık" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.
Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık."
Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.
Ebubekir el Bağdadi kimdir?
İbrahim Avad İbrahim el-Bedri yani Ebu Bekir el-Bağdadi, 1971 yılında Irak’ın Samarra kentinde, alt orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ebu Bekir el-Bağdadi’nin ailesi dindarlığıyla biliniyor ve ailenin parçası olduğu aşiret Muhammed Peygamber’in soyundan geldiğini iddia ediyordu.
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