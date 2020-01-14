E-okul ne zaman kapanır? E-okul not girişi ne zaman kapanıyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş sayfasında yoğunluk yaşanıyor. 15 günlük Sömestr tatili öncesi son haftada öğretmenlerinin verdiği sözlü ve yazılı sınav sonuçlarını e-okula giriyor. Notlarını merak eden öğrenciler, VBS giriş ekranı ile işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki yoğunluk, zaman zaman erişim sorunu olarak yansıyor ve öğretmenler ile öğrenciler giriş yapmakta zorlanıyor. Not ve görüşlerini girmeyi henüz tamamlamayan öğretmenler e-okulun ne zaman kapanacağını sorguluyor.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Sömestr tatili öncesinde ilk dönem karneleri 17 Ocak 2020 Cuma günü verilecek. Karnelerin basılma süreci düşünüldüğünde, öğretmenlerin not girişinin Çarşamba günü sona ermesi bekleniyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne dönemlerinde öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı sınav sonuçları sisteme yazılırken yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgindirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet veriyor.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgilerin doğru girilmesi halinde ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.