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13 Ağustos 2019 Salı 16:02:57 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 16:04:31

E-ihale nedir? E-ihale ile gümrükten satış nasıl oluyor?

E-ihale nedir? E-ihale ile gümrükten satış nasıl oluyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalara kadar gümrüklerdeki çok sayıda ürün e-ihale ile satılıyor. Gümrüklerde satılan eşyalara 2 adet yarış otomobili de eklendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model Caterham SP/300.R' model 2 yarış otomobil ihale üzerinde satışa sunulacak. Yurt dışından getirilen ve gümrükte kalan iki yarış otomobil satışı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.

E-ihale nedir? E-ihale ile gümrükten satış nasıl oluyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalara kadar gümrüklerdeki çok sayıda ürün e-ihale ile satılıyor. Gümrüklerde satılan eşyalara 2 adet yarış otomobili de eklendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model ‘Caterham SP/300.R' model 2 yarış otomobil ihale üzerinde satışa sunulacak. Yurt dışından getirilen ve gümrükte kalan iki yarış otomobil satışı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.

E-İHALE İLE GÜMRÜKTEN SATIŞ NASIL OLUYOR?

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. ‘www.eihale.gov.tr' adresinden, mobil uygulama ve e-devlet’ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor.

600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014’ten bugüne kadar Türkiye’de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, “Ticaret Bakanlığı'na bağ olarak Türkiye çapında Tasfiye İşletme Müdürlükleri olarak gümrükte kalan malların tasfiye ve satışını yapmak üzere tüm malların eşya ve araçların ekonomiye kazandırılmak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir modeldir e-ihale sistemi. E-ihale, eihale.gov.tr sitesinden, mobil uygulamadan ve e-devletten rahatlıkla girilebilinir. eihale.gov.tr adresinden gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler” dedi.

E-İHALE NEDİR?

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır.

E-İHALEYE NASIL ERİŞİM SAĞLANIYOR?

Herhangi bir internet arama motorunda “e-ihale” kriteri ile arama yapmanız halinde karşılaşacağınız ilk sonuçlar e-ihale uygulamasına ait olacaktır. Diğer taraftan e-ihale sistemine www.eihale.gov.tr adresinden ve android ve ios işletim sistemi tabanlı tablet ve cep telefonlarından e-ihale uygulamasını cihazınıza kurarak ulaşabilirsiniz. e-devlet üzerinden e-ihale uygulamasına erişilmesi mümkündür.

E-İHALEYE NASIL GİRİŞ YAPILIYOR?

Gerçek Kişi Üyelik İşlemleri
Elektronik ihaleye girebilmek için ana sayfadaki “Üye ol” bölümünden kayıt olunması ve ihalesine katılmak istediğiniz araçlar için gerekli teminat bedelinin e-ihale uygulaması için döner sermaye adına açılmış banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Üyelik işlemleri e-devlet uygulaması aracılığı ile de gerçekleştirilebilmektedir.

Tüzel Kişi Üyelik İşlemleri
Tüzel Kişilerin üye olma aşamasında Tüzel Kişi Bilgilerinin doldurulmasının ardından Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi tarafından “Üyelik Başvuru Formunun” imzalanarak imza Sirküleri (Aslı ya da Noter Onaylı Örneği), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Onaylı Örneği) ve E-ihale Üyelik Sözleşmesi (Her Sayfası İmzalı) ile beraber iadeli taahhütlü olarak Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. (Belgelere ulaşmak için adresini ziyaret ediniz.) Söz konusu İşletme Müdürlüğü tarafından “Üyelik Başvuru Formu”ndaki bilgilerin kontrol edilmesinin ardından tüzel kişi üyelik bilgileri aktive edilecektir. Tüzel kişi üyelikleri aktive edilene kadar üyelik askıda olacak, askıda bulunan üyeliklerden ihaleler için teklif verilemeyecektir.

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