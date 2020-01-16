Çanakkale'de düzensiz göçmenler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19'u çocuk, 7'si kadın ve 10'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA-DHA