Düzensiz göçe sıkı takip! Yeni radar sistemi kuruldu

Bir dönem Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıklarını da görebilen radar sistemi, güneş enerjisiyle çalışıyor ve Turgutreis'teki bir istasyondan kontrol ediliyor. Radarın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki düzensiz göç faaliyetinin de büyük oranda azaldığı öğrenildi. Öte yandan STM, Çavuş Adası'ndaki projeyi tamamladıktan sonra radar sisteminin bir benzerini de Artvin'in Hopa ilçesine kurdu.

(Türkiye Gazetesi)