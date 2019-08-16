Düzce'de terör örgütü PKK üyesi M.D. yakalandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi M.D. yakalanarak gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Edilli köyünde Doğu illerinden fındık toplamaya gelen işçilerin kaldığı bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi M.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.
(AA)
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