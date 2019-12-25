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25 Aralık 2019 Çarşamba 16:41:26 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:43:09

Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak

Çılgın Proje’nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Haftada altı gün, 24 saat esasına göre kazı yapılacak. Dört sene planlanan çalışmalar kapsamında günde 3 bin 227 metreküp toprak taşınacak.

Yüzyılın projesi Kanal İstanbul’un ÇED raporunun kabul edilmesinin ardından detaylar bir bir belli oluyor. Projenin en zorlu etabı olan kazı aşamasında en büyük iş makineleri kullanılacak. Günlük 72 bin metreküp kazı, 5 bin kişi tarafından 24 saat esasına göre yapılacak. Kazı çalışmaları haftanın altı günü sürecek. Kazı süresi toplamda dört sene, yılda 46 hafta olarak planlandı. Kazıda kullanılacak kamyonlar günde 3 bin 227 metreküp toprak taşıyacak. Bu taşımaların süresi de 24 saat esasına göre gerçekleşecek. Kazılarda maden tipi elektrikli halat sistemli delici, maden tipi damperli kamyon gibi devasa makineler kullanılacak.

ARAÇLAR DEMONTE VAZİYETTE GETİRİLECEK

 Kazı ve nakliye araçları demonte vaziyette konteynerler ile şantiyeye ulaştırılacak ve montajlar burada yapılacak. Araçların yakıtları belirli şantiye alanlarında kurulacak yakıt ikmal tesislerinde gerçekleştirilecek. Devasa kazıcı ve kamyonların yakıt ikmalleri ise tankerler yoluyla şantiye alanı içerisinde yapılacak. Makinelerin rutin bakımları da şantiye tesislerinde gerçekleştirilecek. Nakliye araçlarının yaklaşık her 100 bin km’de (yaklaşık 5 bin saat) lastiklerinin değişimi ve yine yaklaşık her 160 bin kilometrede damperlerinin değişimi gerekecek. 

GÜNDE 850 BİN METREKÜP KAZI

İki aşamada yapılan kazı çalışmalarında, dört senelik inşaat sürecine bağlı olarak aylık kazı miktarı ortalama 23 milyon metreküp olacak. Proje kapsamında ortalamanın üzerinde bir kazı faaliyetinin gerçekleştiği herhangi bir ayda çıkarılabilecek maksimum malzemenin 24,5 milyon metreküp seviyesinde olacağı öngörülüyor. Yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. Yıl içerisinde çalışılmayan süreler dikkate alındığında, günde ortalama 800 bin ila 850 bin metreküp kazı, nakliyesi ve denizde depolaması gerçekleştirilecek.

ATIKLAR ORMANA DÖKÜLMEYECEK

 Hafriyat çalışmalarında kullanılacak makinelerin yakıt sarfiyatıyla ilgili de ÇED raporunda bilgiler verildi. İş makineleri inşaat aşamasında günlük 1 milyon 504 bin 176 litre yakıt tüketecek. Bu miktar yıllık 549 bin tonun üzerinde yakıta denk geliyor. İnşaat sırasında çıkacak kazı malzemesi, atık veya herhangi bir malzeme, orman alanlarına dökülmeyecek. Ormanlık alanda yapılacak yollar toprak kaydırmayacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle açılacak. Yol yapımından çıkan malzemeler ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınacak.

Durdurma talebine ret

CHP, Kanal İstanbul’un ‘yap-işlet-devret’ kapsamına alınmasına karşı çıktı. AYM, iptal talebini oy birliğiyle reddetti.

(Türkiye GAzetesi)

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