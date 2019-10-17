Dünyaya yaptırım resti! Azdan az, çoktan çok gider

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ülkelere, “Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere diyoruz ki az dan az gider, çoktan çok gider. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır” diyerek rest çekti. Erdoğan, “Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz” ifadelelrini kullandı.

Başkan Erdoğan, Batılı ülkelere, “Bize bugüne kadar, 'terörle mücadelenizde size nasıl yardımcı olabiliriz' diye gelen neredeyse hiç olmadı. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar” sözleriyle tepki gösterdi.

BU DEVRAN ELBET DÖNECEK

Teröristlere sahip çıkarak Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkelere uyarıda bulunan Erdoğan, “Şimdi sesleniyorum, ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz. Ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak” dedi.

ETME BULMA DÜNYASI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Teröristler kapınıza dayandığında, sınırlarınızdan içeri düşen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve yaralanırken, şehirleriniz canlı bomba saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılırken, terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaşır, en üst düzeyde ağırlanırken, evet işte bunlar olurken, bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız? Unutmayın, bu dünya, etme bulma dünyasıdır.”

ELİNİZE BULAŞAN KANA BAKIN

Türkiye'nin, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmadığını belirten Erdoğan, “Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen burnunuzun dibinde Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın” diye konuştu.

HESAPLARI TERSİNE DÖNDÜ

Erdoğan, “Bunları iyi tanıyın. Bunlara hiç güvenmeyin. Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını bunlar beklemiyordu. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine aramaya başladılar. Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye, teröristlerden beslenen medyanın malzemeleriyle bizi eleştirmeye kalktılar. Hepsine de gereken cevabı verdik, veriyoruz.” dedi.

Başkan Erdoğan. partisinin grup toplantısının ardından TBMM önünde bayrak açan vatandaşlarla sohbet etti.

ABD'NİN HALKBANK ADIMI HUKUK DIŞI

ABD'de, Halkbank'a yönelik iddianame hazırlanmasına yönelik soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, “O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York savcılığı açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız” açıklamasında bulundu.

UEFA'NIN 'SELAM' SORUŞTURMASINA TEPKİ

Erdoğan, UEFA'nın, Milli Takım'da forma giyen futbolcuların Mehmetçik'e selam vermesini 'siyasi provokasyon' olarak değerlendirip disiplin soruşturması açmasını şöyle yorumladı: “Doğrusu ben bunu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu. Griezmann'a bir şey mi yaptılar, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda milli takımın bir milli bakışı var, bu milli bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında, bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz.”

Erdoğan, grup toplantısından sonra Kabine'yi topladı.

KABİNE'NİN GÜNDEMİ SURİYE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinenin öncelikli gündemi Barış Pınarı Harekatı oldu. Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde saat 16.00'da başlayan toplantıda, harekatta gelinen son nokta ve Münbiç konusunda atılacak adımlar değerlendirildi. Bakanlar, harekatla ilgili ayrıntılar konusunda sunum yaparken, ABD ve Rusya'yla yapılacak görüşmeler de toplantıda görüşüldü.



AYNAYA BAK MÖSYÖ!

Başkan Erdoğan, "Türkiye sivilleri katlediyor" iftirası atan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği cevabı anlattı: Sivil katliamı görmek istiyorsan aynaya bak. Afganistan'a, Filistin'e, Irak'a bak. Ruanda'da, Cezayir'de yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz?