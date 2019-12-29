Dünyanın gündemi Türkiye

İlk otomobil girişimi Devrim'den 58 yıl sonra tüm hakları Türkiye'ye ait olan yeni yerli aracın tanıtımı dünyada büyük yankı uyandırdı. Twitter’da dünya çapında “trend topic” olan Türkiye'nin otomobili, #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde ilk sıralarda yerini aldı.

KÜRESEL MARKA OLACAK

The Washington Post haberi “Türk lider ilk yerli otomobilin prototipini tanıttı” manşetiyle gördü. Erdoğan'ın Türkiye'nin otomobilini sadece yurtiçinde satmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa'dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediği belirtildi. İngiliz gazetesi Daily Mail'in attığı başlık ise dikkat çekti. Daily Mail, “Türkiye elektrikli arabasını Başkan Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu 300 mil menzilli TOGG prototipini tanıttı” ifadelerini kullandı. Avusturya'nın en çok satan gazetesi Krone, “Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı” başlığı ile gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

ALMANLAR PANİKLEDİ

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi de “Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor” başlığını kullandı. Aynı haberde, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in daha önce 2025 yılı olarak açıklanan bir milyon elektrikli araç üretimi hedefine 2023'de ulaşacağı bilgisine de yer verilmesi dikkati çekti. Yunanistan’ın Ta Nea gazetesi ise haberinde projenin 5 Türk şirketinden oluşan konsorsiyum tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekildi. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un, “Türkiye yerli elektrikli 'rüya otomobil'ini sundu” başlıklı haberinde, projenin vergi avantajı gibi büyük devlet desteği ile gerçekleştiği kaydedildi.