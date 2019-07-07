Dünyanın gözü Türkiye'de

Yunan ve Rumların Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamasının önüne geçen Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak bölgeye Fatih sondaj gemisini göndermişti. ABD ve AB’nin tehditlerine pabuç bırakmayan Ankara, enerji aramalarını yoğunlaştırmak için 20 Haziran’da Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemimiz Yavuz’u yolladı. Mersin-Taşucu’nda son kontrolleri yapılan Yavuz’un haftaya çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İLK SONDAJ KARPAZ’A

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız” diye konuştu. Dönmez, 3300 metre derinlikte gaz arayacak olan geminin, yaklaşık 2.5-3 ay bölgede görev yapacağına da kaydetti.

SONUÇLARI PAYLAŞACAĞIZ

Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı. Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu.

S-400 GÜNEY SINIRINA

Diğer taraftan dünyanın en gelişmiş savunma sistemi S-400’lerle ilgili de geri sayım başladı. Bugün bazı parçalarının Türkiye’ye sevk edilmesi beklenen sistemin, hafta içi eksiksiz bir şekilde kurulması planlanıyor. Füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de yarın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Nereye yerleştirileceği henüz açıklanmayan S-400’lerin Akdeniz’i de kapsayacak şekilde Güney sınırına konuşlandırılma ihtimali ağır basıyor.

80 hedefi vurabiliyor

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S-400, gelişmiş radarıyla 600 kilometredeki hedefleri algılama, 400 kilometredeki hedefleri vurma özelliğine sahip. Sistem, her türlü hava aracının yanı sıra kruz ve balistik füzeleri de imha edebiliyor. S-400’ler her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.