Dünyanın gözü Türkiye'de

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Otobüs durağında bulduğu ebabil kuşu en yakın arkadaşı oldu Otobüs durağında bulduğu ebabil kuşu en yakın arkadaşı oldu
Galatasaray, anlaşmaya vardığı Aboubakar için Porto ile pazarlıklarını sürdürüyor Galatasaray, anlaşmaya vardığı Aboubakar için Porto ile pazarlıklarını sürdürüyor
Yunanistan'da halk sandık başında! Anketlere göre Çipras'ın yerine Miçotakis’in gelmesi bekleniyor Yunanistan'da halk sandık başında! Anketlere göre Çipras'ın yerine Miçotakis’in gelmesi bekleniyor
Burak Yılmaz, Lecce'ye transferi için Fikret Orman'la görüşecek Burak Yılmaz, Lecce'ye transferi için Fikret Orman'la görüşecek
Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı düzenlendi Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı düzenlendi
Düğünde kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu Düğünde kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu
Rusya'da yakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Rusya'da yakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında
Irak, Suriye sınırında DEAŞ'a karşı operasyon başlattı Irak, Suriye sınırında DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Çaykur Rizespor, Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı Çaykur Rizespor, Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı
Son dakika... Afganistan'da Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bombalı saldırı: 12 kişi ölü Son dakika... Afganistan'da Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bombalı saldırı: 12 kişi ölü
İngiliz Büyükelçinin Trump hakkında 'beceriksiz' ifadelerini kullandığı yazışmaları sızdı İngiliz Büyükelçinin Trump hakkında 'beceriksiz' ifadelerini kullandığı yazışmaları sızdı
Figürlü balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı Figürlü balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı
Terörist elebaşı Mihraç Ural ağır yaralı iddiası Terörist elebaşı Mihraç Ural ağır yaralı iddiası
Bakan Akar'dan şehit asker için mesaj yayımladı Bakan Akar'dan şehit asker için mesaj yayımladı
Yargıtay'dan emsal karar: O paralar haczedilemeyecek Yargıtay'dan emsal karar: O paralar haczedilemeyecek
Adana'da bir kişi tartıştığı aile bireylerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı Adana'da bir kişi tartıştığı aile bireylerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 torbacı yakalandı Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 torbacı yakalandı
Sakarya'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı Sakarya'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı
İzmir’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu İzmir’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Rusya'nın kıtalararası yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat 2020'de hazır Rusya'nın kıtalararası yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat 2020'de hazır
Beslediği kediler yaşlı adamı yangından son anda kurtardı Beslediği kediler yaşlı adamı yangından son anda kurtardı
Sudan: 3 milyar dolarlık yardım paketine dokunmadık Sudan: 3 milyar dolarlık yardım paketine dokunmadık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 08:46:20

Dünyanın gözü Türkiye'de

Ankara, Doğu Akdeniz ve S-400 konularıyla ilgili tarihi adımlarını bu hafta atacak. Yavuz gemisi Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlayacak, S-400’ün ilk parçaları Türkiye’ye gelecek.

Yunan ve Rumların Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamasının önüne geçen Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak bölgeye Fatih sondaj gemisini göndermişti. ABD ve AB’nin tehditlerine pabuç bırakmayan Ankara, enerji aramalarını yoğunlaştırmak için 20 Haziran’da Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemimiz Yavuz’u yolladı. Mersin-Taşucu’nda son kontrolleri yapılan Yavuz’un haftaya çalışmalara başlayacağı belirtildi. 

İLK SONDAJ KARPAZ’A 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız” diye konuştu. Dönmez, 3300 metre derinlikte gaz arayacak olan geminin, yaklaşık 2.5-3 ay bölgede görev yapacağına da kaydetti. 

SONUÇLARI PAYLAŞACAĞIZ 

Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı. Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu. 

S-400 GÜNEY SINIRINA 

Diğer taraftan dünyanın en gelişmiş savunma sistemi S-400’lerle ilgili de geri sayım başladı. Bugün bazı parçalarının Türkiye’ye sevk edilmesi beklenen sistemin, hafta içi eksiksiz bir şekilde kurulması planlanıyor. Füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de yarın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Nereye yerleştirileceği henüz açıklanmayan S-400’lerin Akdeniz’i de kapsayacak şekilde Güney sınırına konuşlandırılma ihtimali ağır basıyor. 

80 hedefi vurabiliyor

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S-400, gelişmiş radarıyla 600 kilometredeki hedefleri algılama, 400 kilometredeki hedefleri vurma özelliğine sahip. Sistem, her türlü hava aracının yanı sıra kruz ve balistik füzeleri de imha edebiliyor. S-400’ler her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. 

Yargıtay'dan emsal karar: O paralar haczedilemeyecek
Su yerine çöp akıyor
Terörist elebaşı Mihraç Ural ağır yaralı iddiası
Dünyanın gözü Türkiye'de
5. transfer de tamam, eski Beşiktaşlı yıldız, G.Saray'a geliyor
Trump'tan UFO açıklaması: Her şey mümkün
Burak Özçivit'e asker konvoyu
Evlenenlere 68 bin lira 
Lider Şahin'e ikinci veto
F.Bahçe'de mutlu son! Yıldız golcü ile anlaşma sağlandı
Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı
BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı
Rusya'nın yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat ABD'yi yok edebilir
Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
Seçime 1 gün kala Çipras'a anket şoku
Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
Son dakika... Amanos Dağları'nda sıcak çatışma! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'dan müthiş iddia! 'Galatasaray, Falcao'ya teklif yaptı'
Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinden alınan ve Emre Aşık’a verilen çocuklarına kavuştu
Sarar ailesine dehşeti yaşanan olayda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ