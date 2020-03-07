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07 Mart 2020 Cumartesi 16:22:00 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:35:07

Dünyanın gözü Türkiye'de 26 ülkeden iş birliği talebi

Dünyada yüze yakın ülkede koronavirüsü görülürken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'nin yeni tip koronovirüse (COVİD-19) karşı yürüttüğü başarılı mücadele dünyaya örnek oldu. 26 ülkenin, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü yeni tip corona virüs salgını ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığından bilgi ve tecrübe paylaşımı talebinde bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının, dünya genelinde 3 bin 398 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip corona virüs salgınına karşı acil durum ilan etmesinden önce havalimanlarında termal kamera ve karantina uygulamasını başlatan Sağlık Bakanlığı, daha sonra virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşları durdurdu, İran ve Irak’la kara sınırlarını kapattı.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ayrıca sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu, virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye giriş yapanlar için de 14 günlük karantina ve gözlem sürecini başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü başarılı mücadele, dünyaya örnek oldu.Sağlık Bakanlığı'nın Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü başarılı mücadele, dünyaya örnek oldu.

Başta Çin ve İran olmak üzere virüsün görüldüğü ülkelerdeki Türk vatandaşları gelen talepler doğrultusunda Türkiye'ye getirildi. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına 14 gün boyunca belirlenen hastanelerde karantina uygulanarak olası hastalık durumuna karşı tedbirler uygulandı.

Bakanlığın aldığı önlemlere son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılmaları da eklendi.

Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce başlatılan ve alınan bu önlemler dünyanın dikkatini çekti.

26 ÜLKE TÜRKİYE’YE İŞ BİRLİĞİ TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye'de başarıyla yürütülen yeni tip corona virüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Bu kapsamda, ülkeler Sağlık Bakanlıkları ve Ankara'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı ile ortak çalışma talebinde bulundu.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ, İran, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Kırgızistan, Kolombiya, İtalya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Moğolistan, Moldova, Cibuti, Özbekistan, Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Türkiye'den iş birliği talep etti.

YERLİ KİT KOVİD-19'A 7 ÜLKEDEN TALEP

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 için yerli tanı kiti geliştirildi. Yerli kaynaklarla üretilen Kovid-19 için geliştirilen tanı kiti, 90-120 dakika arasında sonuç veriyor.

Kaynak israfının önüne geçen ve virüsün tespitinde hızlı sonuç veren yerli kit için de 7 ülke Sağlık Bakanlığına bağlı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketiyle (USHAŞ) temasa geçti.

Yüze yakın ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.Yüze yakın ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) için geliştirilen yerli kiti satın almak için aralarında Azerbaycan, Japonya, Kırgızistan, Vietnam, Cibuti, Türkmenistan ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerle müzakere süreci devam ediyor.

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