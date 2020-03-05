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05 Mart 2020 Perşembe 19:52:31 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 20:18:50

Dünyanın Gözü Moskova'daydı! Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sonrası ortak açıklama yapılıyor

Başkan Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 5 saat 40 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sonrası ortak açıklama yapılıyor..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ikili görüşme gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'nda iki liderin görüşmesinin ardından Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin'in başkanlığındaki heyetler arası görüşme 3 saat 10 dakika sürdü. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler toplam 5 saat 40 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sonrası ortak açıklama yapılıyor..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Görüşme öncesinde iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." derken, Putin ise "Suriye'de hayatlarını yitiren askerler için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse, Suriye askerleri de dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin birazdan açıklama yapması bekleniyor.

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