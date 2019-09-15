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15 Eylül 2019 Pazar 17:54:08 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 18:00:44

Dünyanın en kısa düzenli uçuşu: Yalnızca 53 saniye sürüyor

Singapur Havayolları, geçen sene dünyanın en uzun uçuşunu Singapur-New York arasında yaparak gündem olmuştu. Bu uçuş, 18 saat 25 dakika sürmüştü. Peki dünyanın en kısa düzenli uçuşu ne kadar sürüyor? İşte yanıtı...

TM Dijital Haber Merkezi

Dünyanın hava yolu taşımacılığında son yıllarda aldığı mesafe, kamuoyunun da ilgisini çekmeye devam ediyor. Singapur Havayolları’nın 2018 yılında Singapur-New York arasında gerçekleştirdiği 18 saat 25 dakikalık uçuş, dünyanın en uzun uçuşu olmuştu. Peki dünyanın en kısa düzenli uçuşu ne kadar sürüyor?

İskoçya’nın bölgesel bir hava yolu şirketi olan Loganair tarafından icra edilen en kısa düzenli uçuş, İskoçya’nın iki adası arasında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 50 yıldır belli bir tarife ile düzenli olarak gerçekleştirilen bu uçuş yalnızca 53 saniye sürüyor.

Orkney Adaları arasında yer alan Westray ile Papa Westray adaları arasındaki 2,7 kilometrelik uçuş, genellikle adalardaki 60’tan fazla arkeolojik alanı inceleyen öğrenciler, öğretmenler ve tıbbî desteğe ihtiyaç duyan hastalar tarafından kullanılıyor. Son yıllarda ise yolcular arasına turistlerin de katıldığı biliniyor.

Sekiz kişilik uçaklarla gerçekleştirilen uçuşlar normalde bir dakikadan biraz fazla sürüyor; fakat bu süre bazen kuyruk rüzgârına bağlı olarak 53 saniyeye kadar düşebiliyor.

1967 yılında başlayan bu uçuşların 2,7 kilometrelik mesafesinin, karşılaştırma yapmak adına, Edinburgh Havaalanı’nın pist uzunluğuna denk olduğu belirtiliyor.

Westray ile Papa Westray adaları arasında arabalı vapurların da günde 10 ilâ 13 kez hizmet verdiği, fakat bu yolculuğun yaklaşık 25 dakika sürdüğü biliniyor.

İki ada arasındaki en kısa uçuşu 53 saniye ile gerçekleştiren ve 2013 yılında emekli olan pilot Stuart Linklater, adalar arasında 12 binden fazla uçuş yaptı.

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