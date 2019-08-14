Dünyanın en büyük yardım kampanyası

Türkiye'nin yanı sıra kurban bereketini açlıkla mücadele eden, doğal ve beşeri afetlerden etkilenen Afrika ve Asya ülkelerine de taşıyan Kızılay, 51 ülkede kurban kesimi gerçekleştiriyor. Türk Diyanet Vakfı da “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla, 149 ülke ve 443 bölgede binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtımı yapıyor. Onlarca özel yardım kuruluşu da, bağışlanan kurbanları, dünyanın en ücra köşelerindeki yoksullara ulaştırmak için organizasyonlar düzenledi.