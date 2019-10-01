Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle

Dünya kahve günü yoğun ilgi görüyor. Bugün dünya kahve günü mü? Dünya kahve günü ne zaman? sorularının yanıtı ve dünya kahve günü ile ilgili sözler, arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Yılın belirli dönemlerinde kahve günü kutlamaları gerçekleştiriliyor. International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

”Kahve, kendiliğinden bir dildir.” (Jackie Chan)

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

”Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.” (T. S. Eliot)

”Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” (Türk Atasözü)

”Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.” (David Lynch)

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

”Sen zarif bir fincan ol ki, içine hoş kokulu kahve koysunlar.” (Sinan Yağmur)

”Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.” (Napolyon Bonapart)

”Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.” (Serkan Özel)

”Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına Sen kalayım.” (Cemal Süreya)

”Dünyanınn en güzel üç kokusundan biri,kesinlikle taze pişmiş kahve kokusudur.” (Buket Uzuner)

DÜNYA KAHVE GÜNÜ KUTLANAN ÜLKELER

– Danimarka: 6 Mayıs

– Brezilya: 24 Mayıs

– Kolombiya: 27 Haziran

– Kosta Rika: -2 Eylül

– İrlanda: 19 Eylül

– Moğolistan: 20 Eylül

– Almanya: Eylül ayının ilk cumartesisi

– Yeni Zelanda, Norveç, Malezya, Macaristan, Etiyopya, İngiltere, İskoçya, Kanada, Avustralya, İsviçre: 28 Eylül

– Güney Afrika, İsveç, Amerika, Japonya, Avusturya, Romanya, Filipinler, Tayvan: 29 Eylül