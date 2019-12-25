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25 Aralık 2019 Çarşamba 17:50:37 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 17:51:42

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'dan 'değer ve inanç' vurgusu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin kendi değerleri ve inancıyla dünyaya damgasını vuracağını belirterek, "Ani'yi, Sultan Alparslan'ı, Ebul Hasan Harakani'yi anlamak zorundayız." dedi.

Kars'ta, Kafkas Üniversitesi tarafından, Sultan Alparslan'ın doğumunun 990'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "Fetihleri Anlamak ve Anmak 2" paneli düzenlendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, üniversitenin Kongre Merkezi'ndeki panelde, ecdadın Anadolu topraklarını vatan kılmak için yaptığı mücadelenin tarihte iyi anlatılmadığını söyledi.

Batıya özentinin arttığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'un duvarlarına, 'Zulüm 1453'te başladı.' diye yazanlar var. Bu da bizim utancımız. Bazı konuları çok konuşmamız lazım, bazı şeyleri daha önemli kılmamız lazım. Özümüzü, mayamızı, kimliğimizi iyi bilmemiz ve öğrenmemiz lazım. Batılılaşmanın rüzgarına kapılmışız. Bugün gençlerin kafasında yurt dışı hayalleri kuranlar var. Giyinişiyle, kuşamıyla, filmlerle, müziklerle Batıya özenen nesiller yetişiyor. Biraz hızlı ama bir Batılılaşma rüzgarı geçişinin içerisinde olduğumuzu kabul etmek lazım. Mesele çağı yakalamaksa, mesele gelişmekse, bilimi, feni, teknolojisini alacaksın."

Erdoğan, bazı aydınların milli kültürü yok etmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıyorsunuz karşınızda, aydın kisvesi altında Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde Vecihi Hürkuş gibi nicelerinin önünü kesenlerin bugün de karşımızda var olduğunu görüyoruz. Bunlar Batılılaşmayı giyim, kuşam anlıyor. 'Batılılaşmak için giyim, kuşam olması lazım.' diyorlar. 'Alfabeyi değiştirmezsek Batılılaşamayız, eski eserlerin yok edilmesi gerekiyor.', 'Geçmişle bağımızı koparamazsak Batılılaşamazsın.' diyorlar. Batılılaşma kültür soykırımıdır. Geleceği yakalamaksa maksat, kimliğimizi ve inancımızı koruyarak bunun mümkün olduğunu görmeliyiz."

"Kendi geçmişini koruyamayan insanların, başkalarının geleceği olacağını bilmesi gerekiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye'de aydın geçinen insanların, 'İngiliz kraliçesi hala kilisenin başında, bu nasıl bir iş?' şeklinde bir şey dediklerini duydunuz mu? Ama bunların dışında geçmişimizle alakalı ne varsa bunların üstüne sünger çekmeye çalışmışlar. Daha 100 yıl önce çizmeleri toprakları kirletmişti. Onları gönderdik. Kirli çizmeleriyle işgal edemeyecekleri toprakları şimdi kültürleriyle işgal etmeye çalışıyorlar. Gençlerimizi asimile etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kendi değerleri ve inancıyla dünyaya damgasını vuracağını dile getiren Erdoğan, "Ani'yi, Sultan Alparslan'ı, Ebul Hasan Harakani'yi anlamak zorundayız. Onlardan alacağımız ilhamla 21'inci yüzyılımız şekillenir. Ve dünyaya damgamızı vuracağımız bir yüzyıl olacaktır." dedi.

Panele, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile çok sayıda davetli katıldı.

(AA)

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