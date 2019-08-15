'Dün bitti bugün yeni bir gün'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Erdemliler Hareketi’yle, 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini aldı. Erdemliler Hareketi, 14 Ağustos 2001'de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine girerek 17 yılı geride bıraktı. Reformlarla dolu 17 yılda, AK Parti girdiği 18 seçimden de zaferle çıktı. Türkiye Cumhuriyet Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kuruluş yıldönümüne özel “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18” başlığıyla bir mesaj yayımladı.

DESTANLAR YAZACAĞIZ

“Aziz Milletim” diyerek vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, AK Parti'nin millet hareketi olarak yola çıktığını anlattı. Erdoğan, “AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için, önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir.

BİRLİKTE KUTLU YÜRÜYÜŞ

Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız” dedi. Erdoğan, 2023 hedeflerine doğru azim ve kararlılıkla yürüyeceklerini seyleyerek, “Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle, 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HİZMET DOLU NİCE YILLARA

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter’dan AK Parti’nin kuruluş yıldönümünü kutladı. Oktay, “Millete hizmet yolunda 14 Ağustos 2001’de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan, her alanda milletimizin güvenini kazanmış AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Hizmet dolu daha nice yıllara” mesajını paylaştı.

ONUR DUYUYORUM MESAJI

Başkan Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü yıllardan bu yana yol arkadaşlığı ettiği AK Parti eski Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Twitter’dan kutlama mesajı yayınladı. Yıldırım, “Milletine sevdalı lider Recep Tayyip Erdoğan’la siyaset sahnesine adım attığım, mensubu ve kurucusu olmaktan onur duyduğum AK Parti’mizin 18. kuruluş yıldönümü kutlu olsun” şeklinde paylaşımda bulundu.

ADANMIŞLIĞIN ADI AK PARTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında “AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeğyle , genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara...” dedi.

ETKİNLİKLERİN TEMASI YAŞIMIZ HEP 18

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü 23 Ağustos'ta Ankara’da genel merkezde düzenlenecek programla kutlanacak. Başkan Erdoğan, programda davetlilere hitap edecek. “Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde tüm AK Parti il başkanlıklarınca çeşitli programlar düzenlenecek. Aynı gün Erdoğan başkanlığında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da toplanacak.