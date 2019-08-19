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19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47:16 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:55:14

PKK'nın belini 'Kıran' 129 tim Hakkari, Şırnak ve Van'da operasyona başladı! Süpüre süpüre ilerliyorlar

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı. "Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.

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