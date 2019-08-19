19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47:16 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:55:14
PKK'nın belini 'Kıran' 129 tim Hakkari, Şırnak ve Van'da operasyona başladı! Süpüre süpüre ilerliyorlar
Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı. "Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- PKK'nın belini 'Kıran' 129 tim Hakkari, Şırnak ve Van'da operasyona başladı! Süpüre süpüre ilerliyorlar
- HDP'nin elinde büyükşehir belediyesi kalmadı
- FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istem
- AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama
- HDP'liler görevden alındı ses AB'den geldi! Açıklamada İmamoğlu detayı