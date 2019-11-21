DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası..

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası yoğun ilgi görüyor. Devlet Su İşleri İŞKUR üzerinde 500 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. İşçi alımı için DSİ kura çekilişi 19 Kasım'da yapıldı. DSİ işçi alımına başvuran adaylar heyecanla kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfasına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2019

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Sonuçlar “http://www.dsi.gov.tr” adresinde duyurular kısmında asil ve yedek olarak açıklandı.

BELGE TESLİMİ NE ZAMAN?

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında;

Merkez Teşkilatında (Ankara) Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığına;

Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürlük Merkezlerine;

Şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listelerden sırayla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.