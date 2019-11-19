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19 Kasım 2019 Salı 10:30:49 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 10:32:18

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

DSİ işçi alımı kura çekiliş yoğun ilgi görüyor. 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılıyor. DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alımı için başvurular en son 11 Kasım'da kabul edildi. Başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. DSİ işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına ilişkin gelişmeler haberimizde yer alıyor..

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. DSİ işçi alımına başvuran adaylar heyecanla kuranın çekilmesini bekliyor. 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alımı için başvurular en son 11 Kasım'da kabul edildi. Şimdi sıra kura çekimine geldi. DSİ işçi alımı kura çekilişine ilişkin merak edilen soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

DSİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. 

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ işçi alımı kura çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. 

DSİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.

DSİ’ye atanacak personeller yukarıda belirtilen pozisyonunda istihdam edilecektir. 

Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.


 
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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