  • Bist 100
    101508
  • Dolar
    5,6906
  • Euro
    6,3931
  • Altın
    259,1330
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FaceApp'e FBI soruşturması yolda FaceApp'e FBI soruşturması yolda
"Anlaşmasız Brexit'te İngiltere ekonomik durgunluğa girecek" "Anlaşmasız Brexit'te İngiltere ekonomik durgunluğa girecek"
2 bin 660 dolar maaş, yıllık 30 gün izin! Kabin memuru aranıyor 2 bin 660 dolar maaş, yıllık 30 gün izin! Kabin memuru aranıyor
Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı
Ordu'da fındık kabuğundan kömür üretilecek Ordu'da fındık kabuğundan kömür üretilecek
Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor
Son dakika... YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı Son dakika... YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı
Dr. Gözügüzelli'den çarpıcı 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Haklarımızı gasp etme çabaları devam ederse... Dr. Gözügüzelli'den çarpıcı 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Haklarımızı gasp etme çabaları devam ederse...
AP'den Venezuela'ya "yeni yaptırım" çağrısı AP'den Venezuela'ya "yeni yaptırım" çağrısı
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı
Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı ne zaman?
Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları açıklandı Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları açıklandı
Korkutan açıklama: 2050'de antimikrobiyal direnç her yıl 10 milyon can alabilir Korkutan açıklama: 2050'de antimikrobiyal direnç her yıl 10 milyon can alabilir
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Toprak'a danışman olacak Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Toprak'a danışman olacak
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cezaevinden firar eden 2 hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandılar Cezaevinden firar eden 2 hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandılar
Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor
İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi
AP, Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu AP, Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu
Büyük talihsizlik! Noteri beklerken satın alacağı otomobil yandı Büyük talihsizlik! Noteri beklerken satın alacağı otomobil yandı
İran Devrim Muhafızlar, "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı bir tankere el koydu İran Devrim Muhafızlar, "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı bir tankere el koydu
Fıkra dersen inanırlar: Düğünde ateşlenen silah gelini yaraladı Fıkra dersen inanırlar: Düğünde ateşlenen silah gelini yaraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:57:02 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:18:53

Dr. Gözügüzelli'den çarpıcı 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Haklarımızı gasp etme çabaları devam ederse...

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Emete Gözügüzelli, KKTC’nin ortak komisyon teklifinin Rum yönetimince reddedilmesinin tek egemen zihniyetinin neticesi olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz’deki gerginliğin gün geçtikçe artacağını belirten Gözügüzelli, "Şayet ilgili taraflar gerilimi artırmak için Türk kıta sahanlığı ya da KKTC haklarını gasp etme çabalarına devam ederse, neticesi Türkiye’nin adanın garantörü olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanması ile sonuçlanacaktır." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de dahil edileceğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Emete Gözügüzelli, Türkiye’nin bölgeye dördüncü gemisini de göndermesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Gözügüzelli, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikaların yerinde olduğunu vurguladı. Oruç Reis’in Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin TPAO’ya ruhsatlandırdığı A, B, C, D, E, F, G sahalarından birinde mi, yoksa kendi kıta sahanlığı içerisindeki alanlarda mı sismik araştırma gerçekleştireceğinin henüz açıkça zikredilmediğini hatırlatan Gözügüzelli, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk sahalarında faaliyetlerin yürütülmesi ihtimali yüksektir. Oruç Reis’in araştırmalarda bulunacağı saha, Türkiye’nin NAVTEX yayını ile netleşecektir. Bu atılan adım Kıbrıs Türklerinin haklarının gaspına katiyen müsaade etmeyecek kararlı bir siyasi ve hukuki duruşun neticesidir.”

“RUM YÖNETİMİ, OLDUBİTTİ YARATMA ARAYIŞINDA”

Rum yönetiminin ve Yunanistan’ın deniz alanlarını gasp etmeye çalıştığını söyleyen Gözügüzelli, “Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları üzerine 2007’den beri gerçekleştirdiği ruhsatlandırmalar ile Kıbrıs meselesinde kendisinin ada etrafında ‘tamamı ile tek egemen’ olduğu savını diğer taraflara kabul ettirme yönünde bir oldubitti yaratma arayışındadır.” diye konuştu.

“TEK EGEMEN ZİHNİYETİNİN NETİCESİ”

Rum yönetiminin 12’nci, 10’uncu ve 6’ncı blokta gerçekleştirdiği sondajların tamamıyla çalışmayan alanlara denk düştüğü için bunları icra edebildiğinin altını çizen Dr. Gözügüzelli, şu ifadeleri kullandı:

“Rum yönetimi bu adımlarıyla Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı üzerindeki haklarını oldubitti ile gasp ederek hidrokarbon faaliyetleriyle ‘egemen yetkisi’ olduğunu gösterme çabasında davranıyor. Oluşturmak istediği oldubitti esasen mümkün değildir. Rumların KKTC’nin Ortak Sondaj Komisyonu teklifini reddetmesi ‘tek egemen’ zihniyetinin neticesidir. Bu durum Türk Devleti tarafından kabul edilemez bir durumdur ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir projedir.”

“AB’NİN SİYASİ DURUŞU, HAÇLI ZİHNİYETİ TEMELİNDE”

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye karşı tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Gözügüzelli, “AB’nin Türkiye’ye yaptırım çıkışı tamamen siyasi bir tutumdur. AB’nin dünyada kendini bir küresel barış ve güvenlik gücü olarak görmesi hayalperest bir yaklaşımdır. AB’nin bu tutumu, uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte, Kıbrıs Türk haklarına zerre saygı göstermediklerinin işaretidir.” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu’nun 2004’te KKTC üzerinden “Haksız ambargoları kaldıracağız.” sözünü dahi tutmadığını vurgulayan Gözügüzelli, “Üstelik bu ikiyüzlülüğe bakmadan KKTC’ye ‘Türk garantörlüğünden vazgeçin, sizin güvenceniz AB olabilir.’ diyebilecek kadar da ileri gidiyorlar. Biz AB’nin haçlı zihniyeti temelindeki siyasi duruşunun farkındayız.” dedi.

“GASP ETME ÇABALARI DEVAM EDERSE…”

Doğu Akdeniz bölgesinin jeoekonomik açıdan önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Dr. Emete Gözügüzelli, “Doğu Akdeniz’in jeoekonomik önemi, en önemli boğazlar arası geçiş yeri olmakla birlikte, dünya ticaretinin yüzde 80’i, gaz-petrol nakil güzergâhı ve potansiyel merkezi, kısaca dünyanın kalbi konumunda kıtalararası geçiş merkezidir.” sözlerini kullandı.

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin gün geçtikçe artacağını, özellikle Rum yönetiminin ruhsatlandırdığı şirketlerin yıl sonunda ve 2020 başında sondajlara başlayacağını ifade eden Gözügüzelli, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu sondaj alanları içinde Türkiye ile ihtilaflı alanlar da var. Şayet ilgili taraflar gerilimi artırmak için Türk kıta sahanlığı ya da KKTC haklarını gasp etme çabalarına devam ederse, neticesi Türkiye’nin adanın garantörü olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanması ile sonuçlanacaktır.”

Kaynak: Aksam.com.tr

Son dakika... YKS tercih kılavuzu yayımlandı
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı
Aşık olduğu hırsızın ailesine girebilmek için çete kurdu
Türk bilim adamı açıkladı: S-400 ile birlikte tarih oluyor
Düzce’de sel ve heyelan felaketi! Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyayı kendine hayran bıraktı! Başörtülü genç kızdan büyük başarı
Soymak için girdiği işyerinin ortasına büyük abdestini yaptı
Son dakika... Rusya'dan flaş 'Su-35' teklifi: Türkiye isterse, hazırız!
Son dakika... Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu
Berna Laçin'in tweetine halk çok öfkelendi: Hangi ülkede yaşıyorsunuz?
Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Cenk Tosun'a sürpriz talip! Everton’a resmi teklif sunacaklar
Müjdeyi verdiler! Büyük indirim yolda...
Son dakika. Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında!
Prof. Dr. Ziyadin Çakır: İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum
Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
Van'da HDP'li belediyenin 8 kişiyi işten çıkarmasına büyük tepki
Genç kızın otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ