Doya Doya Moda yeni yarışmacı kim? Doya Doya Moda Ahsen Perkitli kimdir?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya İzel ve Miraç veda etti. Bu hafta yarışmaya 2 yeni yarışmacı katıldı. Yeni yarışmacılardan biri olan Doya Doya Moda Ahsen Perkitli hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ahsen Perkitli hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AHSEN PERKİTLİ KİMDİR?

Ahsen Perkitli, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ahsen Perkitki aslen Sivalı. Aşçılık okuyan Ahsen Perkitli, makyaj eğitimi alıyor.

AHSEN PERKİTLİ KAÇ KİLO?

1,60 boyunda olan Ahsen, 90 kilo ve 46 beden.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Emel Başkan

Ahsen Perkitli

Su Baher

Merve

Ferda Nur Başaran

Sündüz Durmaz

Yaren Medin

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TV8'in yeni moda programı Doya Doya Moda hafta içi hergün saat 12:45'te ekranlara geliyor.