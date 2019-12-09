Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında? merak ediliyor. Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Beyza'nın yerine bugün yeni yarışmacı katılıyor. Doya Doya Moda bugün yeni haftaya başlıyor. Yarışmada 5 gün boyunca büyük bedene sahip yarışmacılar kendilerine verilen konsept dahilinde fizikleri için en uygun ve en şık kıyafeti almak için çabalayacak. Hafta boyunca jürilerden en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülü olan altın kolyenin de sahibi olacak.

DOYA DOYA MODA İZEL ŞENER KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı İzel Şener 1999 yılı Bilecik doğumlu. Eskişehir'de yaşayan İzel Şener yerel bir gazetede çalışıyor. Birinci olmayı hedefleyen İzel Şener, arkadaşlarının kendisinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu belirtiyor.

Lakabının "Afrodit" olduğunu söyleyen İzel Şener, "Doya Doya Moda'nın Afrodit'i olmaya geldim" diyor.

9 ARALIK DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Eda Nur Demir

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.