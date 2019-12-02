Doya Doya Moda yarışmacısı Eda Nur Demir kaç yaşında? Eda Nur Demir kimdir?

Eda Nur Demir kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Eda Nur Demir kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. İlk haftasını geride bırakan Doya Doya Moda'da elenen yarışmacı yerine yeni yarışmacı Eda Nur Demir geldi. İzleyiciler Eda Nur Demir hakkında araştırma yapmaya başladı. Doya Doya Moda yarışmacısı Eda Nur Demir hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EDA NUR DEMİR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Eda Nur Demir, Ankara'da yaşıyor. Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Eda Nur Demir aslen Aksaray'lı.

Sosyal medyada 7 bin takipçisi olan Eda Nur Demir, Doya Doya Moda yarışması ile ilgili yaptığı paylaşıma takipçilerinden çok sayıda destek mesajları geldi.

Eda Nur Demir "Buraya stilimi konuşturmaya geldim. Tarzımı en iyi şekilde burada sergilemek istiyorum." diyor.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.