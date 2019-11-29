Doya Doya Moda TV8'in sevilen programları arasında yer alıyor. Türk televizyonlarda bir ilke imza atacak olan Doya Doya Moda, tüm zamanların en büyük moda kapışmasına sahne oluyor. Tarzlarını konuşturmaya hazırlanan 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele verecek. Doya Doya Moda yarışmacıları da merak konusu olmaya başladı. İzleyiciler Doya Doya Moda yarışmacısı Yaprak hakkında merak ettiği detayları öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda Yaprak kim? Doya Doya Moda Yaprak Sultan Uzanmaz kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA YAPRAK KİM?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 12:45'te TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Yaprak Sultan Uzanmaz

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Beyza Han