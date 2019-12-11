Doya Doya Moda Sündüz kimdir? Doya Doya Moda Sündüz nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8'in yeni moda yarışması Doya Doya Moda, televizyonda bir ilke imza atıyor. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada 7 büyük bedene sahip yarışmacı tarzlarını göstermek için yarışıyor. Programın yarışmacıları de merak ediliyor.

Merak edilen isimler arasında Sündüz de yer alıyor. Sündüz, ilk haftanın birincisi olarak altın kolye ödülünü kazandı. Doya Doya Moda Sündüz kimdir? Doya Doya Moda Sündüz Durmaz nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda Sündüz hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor...

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ KAÇ YAŞINDA?

Sündüz Durmaz, 28 yaşında.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ NERELİ?

Sündüz Durmaz aslen Cezayirli.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ KAÇ KİLO?

44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ NE İŞ YAPIYOR?

Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model.