Doya Doya Moda yarışmacısı Su, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda Su Baher kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın yarışmacısı Su hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA SU KİM, KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Su, 21 yaşında. Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 12:45'te TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Yaprak Sultan Uzanmaz

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Beyza Han