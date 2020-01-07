Doya Doya Moda Neslihan Sevim kimdir? Doya Doya Moda Neslihan Sevim kaç yaşında, kaç kilo?

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'ya dün yeni yarışmacı katıldı. İzleyiciler Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Neslihan Sevim hakkında araştırma yapıyor. Doya Doya Moda Neslihan Sevim kimdir? Doya Doya Moda Neslihan Sevim kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan en sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'da yeni haftada elenen Ahsen'in yerine yarışmaya dahil olan Neslihan Sevim, büyük beden kadınların ne kadar şık ve güzel giyinebilceğini Türkiye'ye kanıtlama amacında olduğunu ifade ediyor.

DOYA DOYA MODA NESLİHAN SEVİM KİMDİR?

Doya Doya Noda yeni yarışmacısı Neslihan Sevim, 22 yaşında. Aslen Aksaraylı olan Neslihan Sevim İstanbul'da yaşıyor. Yönetici asistanı olarak çalışıyor.

DOYA DOYA MODA NESLİHAN SEVİM BOYU KAÇ?

Doya Doya Noda yeni yarışmacısı Neslihan Sevim, 1.60 boyunda.

DOYA DOYA MODA NESLİHAN SEVİM KAÇ KİLO?

Doya Doya Noda Neslihan Sevim, 70 kilo, 42 beden.