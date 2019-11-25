Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Doya Doya Moda, TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Programda 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışacak. Yarışmacılar kendilerine verilen bütçelerle, konsepte uygun kıyafetleri alıp kendilerine yakıştırıp en şık yarışmacı olmak için çabalayacak. Doya Doya Moda yarışması hakkında merak edilen diğer detaylar haberimizde.

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor.

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Yaprak Sultan Uzanmaz

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Beyza Han