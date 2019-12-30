Doya Doya Moda yeni yarışmacılarından biri olan Merve Karabul merak konusu oldu. Doya Doya Moda Merve Karabul kimdir? Doya Doya Moda Merve Karabul kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya aynı puana sahip iki yarışmacı veda etti. Yarışmacı İzel ve Miraç yarışmaya veda eden isimler oldu. Bu hafta ise yarışmaya iki yeni isim girdi. Merve Karabul hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

MERVE KARABUL KİMDİR?

Merve Karabul, 32 yaşında. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Protez tırnak uzmanı olarak çalışıyor. Merve Karabul 1,68 boyuda, 44 beden.

Moda ile iç içe yaşayan Merve Karabul aynı zamanda kedilerle ve sokak hayvanlarıyla ilgilenmekten hoşlanıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Emel Başkan

Ahsen Perkitli

Su Baher

Merve

Ferda Nur Başaran

Sündüz Durmaz

Yaren Medin

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TV8'in yeni moda programı Doya Doya Moda hafta içi hergün saat 12:45'te ekranlara geliyor.