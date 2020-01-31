Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi?
TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. 7 büyük beden yarışmacının yarıştığı programda haftanın en düşük puanını alan yarışmaya veda ederken, en yüksek puanını alan yarışmacı ise altın kolye ödülünün sahibi oluyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor. Programda güzellik kalıpları yıkılıyor ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçları veriliyor. Peki, bu haftanın birincisi ve eleneni kim oldu? yanıtı haberimizde..
Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? sorularının yanıtı merak ediliyor. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuklarında oturduğu programda 7 büyük beden yarışmacı yarışıyor. Programda haftanın en düşük puanını alan yarışmaya veda ederken, en yüksek puanını alan yarışmacı ise altın kolye ödülünün sahibi oluyor. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? yanıtı haberimizde..
DOYA DOYA MODA 31 OCAK KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı.
DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?
Doya Doya Moda'da haftanın birincisi henüz belli olmadı.
DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI
1- Emel Başkan
2- Neslihan Sevim
3- Cansel Demirelli.
4- Su Baher
5- Ferda Nur Başaran
6- Sündüz Durmaz
7- Betül Böçkün
DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.
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