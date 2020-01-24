Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda güzellik kalıpları yıkılıyor ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçları veriliyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor. Bugünkü yarışmadan sonra haftanın çok puanını alan yarışmacısı birinci olarak altın kolye ödülünün sahibi olacak. En düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda edecek. D Doya Doya Moda hafta birincisi kim? 24 Ocak Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

DOYA DOYA MODA 24 OCAK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim Selin Küçük oldu.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Ferdanur Başaran oldu.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Neslihan Sevim

3- Selin Küçük

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Betül Böçkün

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.