Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışacak. Jüriler yarışmacıları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 1-5 arasında puanlanıyor, Cuma günü ise 1-10 arasında puanlıyorlar. Doya Doya Moda yarışmacıları da merak edilmeye başlandı. Doya Doya Moda Emel Başkan da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Eda Nur Demir

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Beyza Han