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01 Ocak 2020 Çarşamba 12:58:08 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:59:16

Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli?

Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Jüriler yarışmacıları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 1-5 arasında puanlanıyor, Cuma günü ise 1-10 arasında puanlıyorlar. Doya Doya Moda yarışmacıları da merak edilmeye başlandı. Doya Doya Moda Emel Başkan da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doya Doya Moda Emel Başkan hakkında merak edilenler haberimizde...

Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli? merak ediliyor. Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Jüriler yarışmacıları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 1-5 arasında puanlanıyor, Cuma günü ise 1-10 arasında puanlıyorlar. Doya Doya Moda yarışmacıları ile ilgili detaylar da merak konusu oluyor. Doya Doya Moda izleyicilerinin merakla araştırdığı Emel Başkan ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

Emel Başkan
Ahsen Perkitli 
Su Baher
Merve
Ferda Nur Başaran
Sündüz Durmaz
Yaren Medin

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TV8'in yeni moda programı Doya Doya Moda hafta içi hergün saat 12:45'te ekranlara geliyor.

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