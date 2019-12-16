Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında?

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DOYA DOYA MODA ECENUR SARIHASAN KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni yarışması Ecenur Sarıhasan, Beslenme uzmanı olarak çalışıyor.

DOYA DOYA MODA ECENUR SARIHASAN KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda programının yeni yarışması Ecenur Sarıhasan 23 yaşında.

DOYA DOYA MODA ECENUR SARIHASAN NERELİ?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ecenur Sarıhasan aslen Rizeli. 1.70 boyunca ve 91 kilo.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

TV8'in kalıpları yıkan moda programı Doya Doya Moda yeni bölümleri ile hafta içi hergün saat 12:45'te yayınlanıyor.