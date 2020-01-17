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17 Ocak 2020 Cuma 13:25:45 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 13:26:58

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda 17 Ocak kim elendi?

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda 17 Ocak kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali yapılıyor. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da güzellik kalıpları yıkılıyor ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçları veriliyor. Programda 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor.

17 Ocak Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda 17 Ocak kim elendi?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda güzellik kalıpları yıkılıyor ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçları veriliyor. Bugünkü yarışmadan sonra haftanın çok puanını alan yarışmacısı birinci olarak altın kolye ödülünün sahibi olacak. En düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda edecek.

DOYA DOYA MODA 17 OCAK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da birinci henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan
2- Neslihan Sevim
3- Selin Küçük
4- Su Baher
5- Ferda Nur Başaran
6- Sündüz Durmaz
7- Yaren Medin

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.

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