Doya Doya Moda 10 Ocak kim elendi? Bugün Doya Doya Moda kim birinci oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da güzellik kalıpları yıkılıyor ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçları veriliyor. Programda 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor. "10 Ocak Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugünkü yarışmadan sonra haftanın çok puanını alan yarışmacısı birinci olarak altın kolye ödülünün sahibi olacak. En düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda edecek.

DOYA DOYA MODA 10 OCAK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Neslihan Sevim

3- Merve Karabul

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Yaren Medin

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.