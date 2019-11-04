Down sendromlu milli yüzücüye CHP'li başkandan büyük ayıp!

Antalya'da bugüne kadar yaptığı işten çıkarmalarla gündeme gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 26 kez Türkiye şampiyonu olan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç'e verdiği iş sözünü tutmadığı ortaya çıktı. Olay şöyle gelişti. Başkan Böcek, Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu/ Özel Eğitim Meslek Okulu Lise 8'inci sınıf öğrencisi olan down sendromlu milli sporcu 18 yaşındaki Alperen Menç ve ailesni, 24 Mayıs 2019'da makamında kabul etti. Baba Ferhat Menç ve anne Gülşen Menç ziyarette, 27 Mart-10 Nisan 2020'de 100 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Spor Oyunları hakkında Böcek'e bilgi verdi. Baba Menç, Alperen'in spor hayatı ve sportif başarılarını anlatıp en büyük arzusunun Antalya adına yarışmak olduğunu dile getirip destek istedi.

DESTEK SÖZÜ VERDİ

Başkan Böcek de, Alperen'in son derece başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alperen için de yapabileceğimiz ne varsa araştırıp, onun yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Anne Menç, bu ziyaret sırasında CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in, oğlu Alperen'e kulübe ve işe alma sözü verdiğini ancak bu sözü tutmadığını açıkladı. Oğlunun fotoğrafını bile Böcek'in 100 günlük icraat programında kullandığını anlatan anne Menç, "Down Sendromlular Spor Oyunları'nda yüzme dalında Türkiye'yi Alperen'in temsil edecek olması nedeniyle oğluma burada övgüler yağdırıp ASAT Spor Kulübü'ne alma ve iş sözü verdi. Bizi Genel Sekreter ve ASAT Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer Çevikol'a yönlendirdi. Çevikol'dan randevu almaya çalıştık, ama alamadık. Randevu alamayınca da makamına gittik. Fakat görüşmek için 4 saat bekledik. Hiçbir sonuç alamadık" dedi.

(Sabah)