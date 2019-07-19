Dört partiden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda dört partinin grup başkanvekillerinin imzasıyla yayımlanan ortak bildiride, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımların, uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Ortak metne HDP haricinde TBMM’de grubu bulunan partiler imza attı.

TELİN EDİYORUZ

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanlarının imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı: “Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldubittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları, şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifadeyle ortaya koyuyoruz.

HAKLARIMIZ KORUNACAK

Avrupa Birliği’ni bu konuda uluslararası hukuka riayet ederek adil, hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir.”