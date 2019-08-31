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31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:25:01 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:38:38

Dorian kasırgasına karşı Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarını devam eden Dorion Kasırgası hakkında uyardı. Bakanlık, Türk vatandaşlarına Dorian kasırgasına karşı Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatten kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Türkiye, ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru yaklaşan Dorian kasırgası nedeniyle Türk vatandaşlarını bölgeye seyahatten kaçınmaları yönünde uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Bölgedeki Türk vatandaşlarına yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya belirlenen telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ABD'den "+ 1 888 566 7656", diğer ülkelerden "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

 KASIRGA, FLORİDA EYALETİNE YÖNELMİŞTİ

Karayipler'de etkili Dorian kasırgası, Porto Riko'yu teğet geçerek ABD'nin Florida eyaletine yönelmişti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıklamıştı.

AA

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