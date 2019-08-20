Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya 'tebrik' telefonu
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin başkanlarının görevden alınması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak kutladı. Kayyum kararlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak tebrik etmişti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin başkanlarının görevden alınması ve yerine kayyum atanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı.
Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla."
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