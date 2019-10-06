  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere resti Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere resti
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Perinçek'ten "Barış Pınarı Harekatı" için flaş sözler Doğu Perinçek'ten "Barış Pınarı Harekatı" için flaş sözler
İstanbul Emniyet Müdürü o kahramanları maça davet etti İstanbul Emniyet Müdürü o kahramanları maça davet etti
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e flaş sözler Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e flaş sözler
ABD Büyükelçiliğinden rezalet sonrası ikinci açıklama: Hata için özür dileriz, pişmanlığımızı yineliyoruz ABD Büyükelçiliğinden rezalet sonrası ikinci açıklama: Hata için özür dileriz, pişmanlığımızı yineliyoruz
Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı
Rusya, ABD Dışişleri’ne protesto notası verdi Rusya, ABD Dışişleri’ne protesto notası verdi
Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti
Şişli'de küçük çocuk çatışma ortasında kaldı Şişli'de küçük çocuk çatışma ortasında kaldı
İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor
130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor 130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor
HDP önündeki direnişte gergin anlar HDP önündeki direnişte gergin anlar
HDP önündeki direnişte gerginlik: Bazı anneler sinir krizi geçirdi HDP önündeki direnişte gerginlik: Bazı anneler sinir krizi geçirdi
'Balık stokları tükeniyor' uyarısı 'Balık stokları tükeniyor' uyarısı
Sivasspor Ankaragücü'nü rahat geçti Sivasspor Ankaragücü'nü rahat geçti
Fatsa ilçesinden 56 ülkeye ihracat Fatsa ilçesinden 56 ülkeye ihracat
Sınırdan son görüntü Sınırdan son görüntü
Sınırda yeni mevziler kazıldı, tank ve obüslerin namluları Tel Abyad’a çevrildi Sınırda yeni mevziler kazıldı, tank ve obüslerin namluları Tel Abyad’a çevrildi
Sokak ortasında evire çevire dövdüler Sokak ortasında evire çevire dövdüler
Bankalardan tarihi ağustos ayı karı Bankalardan tarihi ağustos ayı karı
Kalbi duran çocuğu hayata döndürmek için zamanla yarıştılar ama olmadı Kalbi duran çocuğu hayata döndürmek için zamanla yarıştılar ama olmadı
Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 17:30:40 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 17:49:00

Doğu Perinçek'ten "Barış Pınarı Harekatı" için flaş sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıkları süren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Perinçek, 'Mehmetçiğin zaferi için milletçe her göreve hazırız' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Perinçek açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusundaki askerî harekâtının başlamak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve kahraman Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek’in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusundaki askerî harekâtının başlamak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve kahraman Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK Terör Örgütü'nü hendeklere gömme, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtı’nda da görevini zaferle tamamlayacağı konusunda güvenimiz tamdır. Türk Ordusu, Kandil’e beyaz bayrak çektirecektir!

FETÖ Gladyosu'nun temizlenmesiyle savaş yeteneği daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG/YPD/SDG terör örgütlerini temizleyerek ABD ve İsrail’in İkinci İsrail planlarını bozguna uğratacak, Türkiyemizin güvenliğinin ötesinde Batı Asya’da barış huzurun sağlanmasına tarihî katkıda bulunacaktır.

İç cephede ve dış cephede bütün milletimizin birliğini, Ordu ile milletimiz arasındaki birliği ve dostlarımızla Türkiye arasındaki birliği pekiştirmek, günün millî görevidir.

Vatan Partisi olarak, Vatan Savaşı'na karşı her tür bozgunculuğun ve kirli propagandanın kararlı olarak karşısındayız. Bütün milletimizi bozgunculuğa karşı uyanık olmaya ve kararlı duruşa çağırıyoruz.

Barış Pınarı Harekâtı'nın en az kayıpla, en düşük maliyetle, en hızlı sonuca ulaşması için, Batı Asya’daki dostlarımız Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılarak yürütülmesi, hiç kuşkusuz millî hedeflerimize ulaşmanın ve devlet aklının gereğidir. Vatan Partisi, bu konuda da sorumluluğunun bilincindedir ve üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.

Suriye Devleti'nin 14 Eylül 2019 öncesi için bir Genel Af çıkarması yanında Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne yolladığı mektupta, SDG çatısı altında bulunan PKK, PYD ve YPG’yi “ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütleri” olarak nitelemesi ve bu örgütleri temizlemeye kararlı olduklarını bildirmesi, Suriye ile işbirliği açısından elverişli koşullar oluştuğunu göstermektedir. Suriye ile dostluk, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki güvenliğimiz ile Mavi Vatanımızı savunma görevlerimiz açısından da gereklidir.

Türkiyemizin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda her zaman vurguladığı güvencelere gösterdiği bağlılık, bölge ve dünya ölçeğindeki ittifak birikimimizi güçlendirecek ve kesin zafere katkıda bulunacaktır.

Türkiye’nin bu harekâtı yalnız kendi güvenliği için değil, aynı zamanda Batı Asya’da güvenlik ve dünya barışı içindir. Türkiye’nin bu harekâtı, geniş çaplı savaşları önleyecek bir insanlık değeri taşımaktadır.

Vatan Partisi olarak Batı Asya ve Asya devletleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerini, Türkiye’nin emperyalizme karşı bütün insanlık için büyük fedakârlıklarla yürüttüğü bu mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.

Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtında Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız.

Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!"

Aydınlık

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ