Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bazı Vatan Partisi, Aydınlık gazetesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği yöneticilerinin hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi. Perinçek, Twitter CEO'su Jack Dorsey'e "Twitter kuşsa, biz kartalız" dedi.
Twitter'da bugün, bazı Vatan Partisi, Aydınlık gazetesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği yöneticilerinin hesabı askıya alındı.
Söz konusu işlemi sansür olarak niteleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kişisel Twitter hesabında "Twitter kuşsa, biz kartalız! If the Twitter is a bird, we are eagles! @jack #TwitterSansürüneHayır" paylaşımında bulundu.
Perinçek'in paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.
"TSK SAHADA BİZLER SOSYAL MEDYADA VURMAYA DEVAM"
Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş de Twitter'ın bu işlemine, kişisel Twitter hesabında tepki gösterdi.
Diş şunları yazdı:
"Barış Pınarı Harekatı'ndaki birliğimiz, kararlılığımız ve zaferimiz zorlarına gitmiş. Twitter Vatan Partisi'nin çok sayıda resmi hesabını askıya almış. Vız gelir trıs gider. Twitter kuşsa, biz kartalız. TSK sahada, bizler sosyal medyada vurmaya devam."
Sputnik
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız
- Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Terör örgütü kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atmaya çalışacak
- CHP'li Yarkadaş ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi! Terbiyesiz...
- Süleyman Soylu: DAEŞ'e ilk büyük darbeyi bu milletin evlatları vurdu