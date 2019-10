Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız

Twitter'da bugün, bazı Vatan Partisi, Aydınlık gazetesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği yöneticilerinin hesabı askıya alındı.

Söz konusu işlemi sansür olarak niteleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kişisel Twitter hesabında "Twitter kuşsa, biz kartalız! If the Twitter is a bird, we are eagles! @jack #TwitterSansürüneHayır" paylaşımında bulundu.

Perinçek'in paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

"TSK SAHADA BİZLER SOSYAL MEDYADA VURMAYA DEVAM"

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş de Twitter'ın bu işlemine, kişisel Twitter hesabında tepki gösterdi.

Diş şunları yazdı:

"Barış Pınarı Harekatı'ndaki birliğimiz, kararlılığımız ve zaferimiz zorlarına gitmiş. Twitter Vatan Partisi'nin çok sayıda resmi hesabını askıya almış. Vız gelir trıs gider. Twitter kuşsa, biz kartalız. TSK sahada, bizler sosyal medyada vurmaya devam."

