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27 Ekim 2019 Pazar 15:52:58 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 15:58:44

Doğu Perinçek: Bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Türkiye'nin önünde çok tarihi fırsatlar var, milli ekonomi kurulması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar olduğunu belirterek, "Bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." dedi.

Perinçek, Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Önündeki Fırsatlar" konulu sunum yaptı.

Türkiye'nin tarihi bir fırsat eşiğinde olduğunu ifade eden Perinçek, "Türkiye'nin ufku açılıyor, önü açılıyor. Türkiye'nin önünde çok tarihi fırsatlar var, bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin 1945'te Atlantik sisteminin denetimi altına girdiğini anlatarak, bugün karşılaşılan sorunların altından Batı emperyalizmi, İsrail siyonizmi bağlantılarının getirdiği ekonomik sorunların olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2014'ten bu yana Batı'nın dayattığı bu sistemden kurtulma dönemine girdiğini dile getiren Perinçek, "Silivri duvarını yıkmamızla o FETÖ darbesi, tertibi boşa çıkartılmış oldu ve bir anlamda Türkiye zincirlerini kırmaya başladı." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu hükümetin 2015 yılının temmuz ayında PKK'yı hendeklere gömmek için askeri harekata başladığını anımsatan Perinçek, hükümetin ABD'ye, İsrail'e rağmen PKK'nın üzerine yürüme kararlığını gösterdiğini vurguladı.

Perinçek, ABD'nin hendek operasyonlarına cevap olarak 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsüne destek verdiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Bu bir Amerika gladyo darbesiydi. Amerika'nın NATO, Atlantik döneminde Türk ordusunun, polisinin, yargısının içine yerleştirdiği uluslararası planda gladyo adı verilen o örgütlenme. Geçmiş dönemde Türkiye ne zaman ileri atılmaya çalışsa hemen bir 12 Mart, 12 Eylül, darbelerle Türkiye'nin elinin kolunun bağlanması... 15-16 Temmuz darbesinin asker ve millet iş birliği ile boşa çıkartılması tarihi önemdedir. Bu Türkiye'nin önüne bambaşka bir yol açtı. Türkiye o darbeyi göğüsleyerek çok tarihi bir çaba gösterdi ve orada Türkiye'nin ufku aydınlanmaya başladı. Bu Türkiye'nin bahtının açıldığı çok önemli tarihi bir nokta."

Perinçek, Türkiye'nin karşısında PKK, FETÖ gibi örgütlerin olduğunu ancak bunların arkasında Amerika emperyalizminin bulunduğunu savundu.

Türkiye'nin milli üretim için atak yapacağını belirten Perinçek, ülkenin ihtiyacı olanın çalışan, üreten bir toplum olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Suriçi Grubu Derneği Başkanı Nedim Abi, Perinçek'e plaket verdi.

AA

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