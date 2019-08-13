Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, kendisine yöneltilen, "Ajan mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

"CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirdim"

Kendisine yöneltilen, "Hakkınızda kafa karışıklığı var. İnsanlar sizi anlamlandıramıyor. Ajan mısınız?" sorusuna yanıt veren Perinçek, "CIA de aynı soruyu soruyor. Beş kuşakla hapis yatmış, CIA işkencehanelerinde 16 yılımı geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım" ifadelerini kullandı.



"TAYYİP ERDOĞAN FETÖ'YLE ÖLÜMÜNE SAVAŞIYOR"



Fetullahçı terör örgütüne ilişkin soruları da yanıtlayan Perinçek 'Siyasi ayak var: Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu. İşte bunlar FETÖ'nün siyasi ayağı. Siyasi ayak diye, Amerika denetimindeki muhalefet siyasi ayak diye Tayyip Erdoğan'ları göstermeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan FETÖ'yle ölümüne savaşıyor. Ölümüne savaşanlara siyasi ayak demek hiç gerçekçi olmuyor.' dedi.

Euronews