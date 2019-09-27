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27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 01:41:10

Doğu Anadolu’da Kıran temizliği

Bugüne kadar 48 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonunun 4’üncüsü Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında başlatıldı. Operasyona 1125 personel ve 75 tim katılıyor.

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı yurtiçinde ve sınır ötesindeki başarılı harekâtları sürüyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtlar sonucu terör örgütünde büyük bir çöküş yaşanıyor. Bunlardan biri olan ve Hakkâri, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütüne karşı 17 Ağustos'ta başlatılan “Kıran” operasyonları genişliyor.   

KIŞ ÜSLENMESİNE DARBE 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, PKK’nın komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Kıran-4 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. 

75 TİM KATILIYOR 

Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere, 24 Eylül'de Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’nca başlatılan Kıran-4 Operasyonu’nda, jandarma, Polis Özel Harekât ve güvenlik korucularından 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Halen devam eden Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında, bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralı asker şehit oldu  

Bu arada Hakkari Derecik'te PKK/YPG’li teröristlerle önceki gün çıkan çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, ailesiyle görüşen 1 PKK'lı, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Kıran-2 Operasyonu’nda ele geçirilen 2 adet Metis M-1 tanksavar füzesinin, terör örgütü YPG tarafından kaçak yollarlaTürkiye’ye gönderildiği öğrenildi. 

SIĞINAKLAR YERLE BİR

KIRAN-1

Hakkari-Van-Şırnak kırsalında başlatılan Kıran-1 Operasyonu kapsamında, 24 Eylül'de Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen7 teröristle birlikte, toplam 18 PKK’lı etkisiz hale getirildi, 6 işbirlikçi yakalandı. 45 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

KIRAN-2 

27 Ağustos'ta Mardin-Batman-Şırnak üçgeninde başlatılan Kıran-2 Operasyonu'nda ise 9 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 işbirlikçi yakalandı. Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

KIRAN-3

21 Eylül'de Siirt ve Şırnak ara hattında başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekât timi, 25 güvenlik korucu timi olmak üzere toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev alıyor. Devam eden operasyonda aralarında İçişleri Bakanlığı'nca gri kategoride aranan ‘Koçer’ kod adlı Orhan İnce ve ‘Canda Kıçi’ kod adlı Kader Malgoz'un da bulunduğu toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi, 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 EYP imha edildi. 

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