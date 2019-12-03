Doğu Akdeniz'in yeni haritası

Türkiye, bir süredir Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütüyor. Maden Tetkik Arama (MT) ve TPAO’nun sahip olduğu sismik gemiler Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa’yla sondaj gemileri Fatih ve Yavuz, bölgede faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır’la işbirliği yaparak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını gasp etmek için her yola başvuruyor. Ankara’nın hakça enerji paylaşım çağrısına kulaklarını tıkayan kirli ittifaka Avrupa Birliği de (AB) tam destek veriyor. AB ve diğer ülkelerin tüm tehdit ve şantajlarına rağmen Türkiye geri adım atmadı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Doğu Akdeniz’deki hesapları Başkan Erdoğan bozdu. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’la 27 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelmişti. İletişim Başkanlığı görüşmede, Türkiye’yle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının” imzalandığını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'ndan sonra, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.

HER ŞEY TEK TEK BELİRLENDİ

Türkiye’yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları olarak gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki “anakaralar arası ortay hat” C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Türkiye’yle Libya'nın imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi. Türkiye tarihi sözleşmeyi, TBMM’de onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler’e bildirecek. Muhtıra böylece resmen yürürlüğe girecek.

Libya’yla varılan mutabakattan sonra, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları yeniden düzenlendi.

Hafter güçlerinin aylardır devam eden saldırıları sonucu 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

SİYONİSTLERLE İŞBİRLİĞİ PEŞİNDE

Libya’nın meşru hükümetini devirmek isteyen Halife Hafter, katliamcı İsrail’le ‘diplomatik ilişki’ kurmak istediğini açıkladı.

Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yönetimindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için, 4 Nisan’da askeri operasyon başlatan Türkiye düşmanı Halife Hafter, İsrail’le ‘diplomatik ilişki’ kurmak için harekete geçti. Darbeci Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Huveyc Fransa’da yaptığı açıklamada, İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Bu arada, Türkiye'nin Libya’yla deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasıyla provokatif politikalarını şiddetlendiren Yunanistan’ın Hafter’le işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Halife Hafter’in, ekim ayı sonunda Yunan bir firmayla, Libya’nın ikinci büyük kenti Bingazi'nin yeniden yapılandırılması için anlaştığı belirtiliyor. Eski General Hafter'in öne çıkan destekçileri arasında, Suudi Arabistan, Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler yer alıyor.

YUNANİSTAN’DA MUTABAKAT PANİĞİ

ATİNA YÖNETİMİNİ MAT EDEN İMZA

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümetle Doğu Akdeniz mutabakatı, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

Türkiye Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek Libya anlaşmasına imza attı. Yunanistan'ı paniğe sevk eden bu adım, Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Yunan SLpress, Türkiye'nin hamlesini, “Akdeniz'de haritayı değiştiren mat hareketi” yorumuyla verdi. Pronews haber portalı da, gelişmeyi “Türkiye meşruiyet kazanıyor, Yunanistan uyuyor” başlığıyla duyurdu. Trablus’un eylül ayında Atina yönetimine, Girit açıklarındaki çalışmaları nedeniyle protesto notası verdiği de hatırlatıldı. ONETV kanalı, Başkan Erdoğan’ın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, TANAP’ın açılış töreninde yaptığı konuşmaya yer verdi. Haberde, “Erdoğan, Libya ile anlaşma konusunda ödün vermiyor” başlığı kullanıldı.