Doğu Akdeniz'de 5 yeni kuyu açılacak

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hazırlanan ilk bütçenin görüşülmesine başlandı. 12 gün sürecek görüşmelerin dünkü bölümünde Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu yaptı. Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değindiği konuşmasında,”Milli gemilerimizle 2020 yılında 5 kuyu daha açarak petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MİLLİ KAYNAKLARIN KULLANIMI

Türkiye'de artan enerji talebinin sorunsuz karşılanması amacıyla, milli kaynakların öncelikli kullanılması hususuna dikkat ederek, tüm enerji kaynaklarını milletin hizmetine sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Oktay, bu kapsamda, enerjinin yüksek verimle kullanılması, arz güvenliğinin tahkim edilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde değerlendirdiklerini söyledi. Oktay, “Hazar'dan İtalya'ya uzanan TANAP ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayarak bölgede enerji üssü olma yönündeki iddiamızı gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Ülkemize ve Avrupa'ya doğalgaz arz edecek TürkAkım projesinin de inşaat ve imalatı tamamlanmıştır” diye konuştu.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Fuat Oktay konuşmasının devamında, “2020 yılı bütçesi, önceki 17 bütçemizde olduğu gibi bir hizmet bütçesi olacaktır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı azalırken, vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacaktır. Eğitime ayırdığımız bütçe kaynaklarını, 2020 yılında 176.1 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 16.1'ini tek başına eğitime ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.