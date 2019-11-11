Doğu Akdeniz'de dev buluşma

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak, arama ve sondaj faaliyetlerine büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Bölgedeki enerji kaynaklarını yağmalamak isteyen ülkelere birçok kez geri adım attıran Türkiye, dün başlayan“2019 Davet Tatbikatı”yla gücünü bir kez daha dosta düşmana gösteriyor.

EN YÜKSEK KATILIM

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikat kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi. Deniz Kuvvetleri Harekât Daire Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, brifingde tatbikata ilişkin bilgi verdi. Tatbikatın amacının, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek olduğunu belirten Bağcıoğlu, “Bu yılki tatbikat, şu ana kadar icra edilen Doğu Akdeniz tatbikatları içerisinde en yüksek katılım seviyesine sahip tatbikat olacak” dedi.

4 BİN 700 PERSONEL GÖREVLİ

Bağcıoğlu şunları söyledi: “Tatbikata Deniz Kuvveleri Komutanlığı’ndan 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, İHA’lar, SAT, SAS ve KBRN timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri katılacak. Tatbikatta, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan helikopter, uçak ve gemiler de yer alacak. Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'na, 16 ülkeden 48 gemi ve yaklaşık 4 bin 700 personel iştirak edecek.”